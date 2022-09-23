YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak

23.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta gerçekleştirilecek.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası finalleri, 24-25 Eylül'de Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde yapılacak.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde yıl boyunca yapılan üç yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu, şampiyonluk için mücadele edecek.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer alacağı Türkiye Kupası finalleri, makaralı ve olimpik yay kategorilerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta sağanak ve dolu etkili olduTokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"
Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısıAlerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Okçuluk türkiye okçuluk federasyonu

Tokat Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
12:31
İkindi
15:56
Akşam
18:38
Yatsı
19:57
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.