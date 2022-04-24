Okçulukta Dünya Kupası 1. Ayak mücadeleleri

Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. Ayak organizasyonunda, klasik yay kategorisindeki final mücadeleleri tamamlandı.

Kadınlarda, Büyük Britanyalı Bryony Pitmon, Hollandalı rakibi Laura Van Der Winkel'i 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise rakibi Schwarz Charline'ye 6-2 yenen vatandaşı Bauer Katharina elde etti.

Klasik yay erkeklerde ise Avustralyalı Tyack Ryan ile İspanyol sporcu Alvarino Garcia Miguel ile karşılaştı. Rakibini 6-0 yenen Miguel, altın madalya kazandı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise klasik yay erkekler kategorisinde ABD'li Brady Ellison ile üçüncülük maçına çıktı. Gazoz, rakibine 7-3'lük skorla yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı.

Dereceye girenlere madalyaları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından verildi.

