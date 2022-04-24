YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Okçulukta Dünya Kupası 1. Ayak mücadeleleri

Okçulukta Dünya Kupası 1. Ayak mücadeleleri

24.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik yay kategorisinde kadınlarda Büyük Britanyalı Bryony Pitmon, erkeklerde ise İspanyol Alvarino Garcia Miguel altın madalyanın sahibi oldu - Olimpiyat Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde organizasyonu dördüncü tamamladı

Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. Ayak organizasyonunda, klasik yay kategorisindeki final mücadeleleri tamamlandı.

Kadınlarda, Büyük Britanyalı Bryony Pitmon, Hollandalı rakibi Laura Van Der Winkel'i 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise rakibi Schwarz Charline'ye 6-2 yenen vatandaşı Bauer Katharina elde etti.

Klasik yay erkeklerde ise Avustralyalı Tyack Ryan ile İspanyol sporcu Alvarino Garcia Miguel ile karşılaştı. Rakibini 6-0 yenen Miguel, altın madalya kazandı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise klasik yay erkekler kategorisinde ABD'li Brady Ellison ile üçüncülük maçına çıktı. Gazoz, rakibine 7-3'lük skorla yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı.

Dereceye girenlere madalyaları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldüSakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildiVan'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Antalya Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:08
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.