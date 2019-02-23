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Oklahoma City Thunder'dan Jazz potasına George ve Westbrook'tan 88 sayı

NBA HABERLERİ  | 23.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz'ı 148-147 yendi.

Oklahoma City Thunder'dan Jazz potasına George ve Westbrook'tan 88 sayı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Utah Jazz'ı ağırlayan Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncuları Russell Westbrook ve Paul George'un etkili performanslarıyla maçı 148-147 kazandı.

Bu sezon 38. galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Westbrook 43 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik, George da 45 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Donovan Mitchell'in 38 sayı ürettiği konuk takımda, Rudy Gobert 26 sayı, 16 ribaunt, Derrick Favors 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

RAPTORS SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Toronto Raptors, sahasında San Antonio Spurs'u 120-117 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine uzandı.Kawhi Leonard'ın 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Raptors'ta, Pascal Siakam 22, Kyle Lowry ve Danny Green 17'şer sayıyla oynadı. Konuk takımda DeMar DeRozan'ın 23, Marco Belinelli'nin 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 123-110

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 126-111

Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-110

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 120-117

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-125

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 104-115

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 106-112

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 104-114

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 148-147

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Anahtar Kelimeler:
NBA utah jazz oklahoma city thunder Amerikan Basketbol Ligi

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