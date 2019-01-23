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Oklahoma City Thunder'ı George ve Westbrook taşıdı

NBA HABERLERİ  | 23.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

NBA'de Oklahoma City Thunder, George ve Westbrook'un toplam 65 sayı attığı Portland Trail Blazers maçını 123-114 kazandı.

Oklahoma City Thunder'ı George ve Westbrook taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers'ı 123-114 mağlup etti. NBA'e 4 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı all-star oyuncuları Paul George ve Russell Westbrook'un skorer oyunu sayesinde 123-114 yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan Thunder'da George 36 sayı, 8 ribaunt, 5 top çalma, Westbrook ise 29 sayı, 14 asist, 10 ribauntla oynadı. Trail Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma, C.J, McCollum 31 sayı ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 120-105

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-114

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 106-98

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 91-118

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Anahtar Kelimeler:
oklahoma city thunder George Westbrook portland trail blazers NBA

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