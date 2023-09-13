YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

13.09.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken 2 kişi de yaralandı.

Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü Uğur M. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı. Edinilen bilgiye göre park halindeki 06 DGM 258 plakalı oksijen yüklü tıra çarpan araç birkaç metre savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Uğur M. kendi imkanları ile araçtan çıkarken araç içerisinde sıkışan Burak M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yaralılar Uğur M. ve Burak M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Çevrede bulunan Kurtuluş Erdal, "Araba aşağıdan geliyordu. Herhalde alkollülerdi. Tıra vurunca bu hale geldi. Sıkışan 2 kişi vardı. Ambulansla sevk ettiler. Artık ne olur Allah bilir" şeklinde anlattı.
Kazaya şahitlik eden Mehmet Bektaş, "Arkadaş aşağıdan geliyordu. Biraz alkolün de etkisi vardı. Biraz slalom yaptı. Duran tıra yandan vurarak bu hale getirdi. Arkadaşları hemen çıkarttık. Birini kenara aldık. 2 kişi vardı. Biraz pansuman yaptık" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulunduAdıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu
Çankırı’da 1 yılda 4 bin 794 kişi kalp ve damar hastası tedavi edildiÇankırı’da 1 yılda 4 bin 794 kişi kalp ve damar hastası tedavi edildi
Tutuk, trafik kazası geçiren çocuğun çağrısına kayıtsız kalmadıTutuk, trafik kazası geçiren çocuğun çağrısına kayıtsız kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:38
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Günay eczanesi
Fatih
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Karabay eczanesi
Uskudar
Nimet eczanesi
Sariyer
Sağlik eczanesi
Cekmekoy
Didem eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.