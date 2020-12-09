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Öksürüğe elveda deyin! Kırmızı soğan, şeker...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Öksürüğe elveda deyin! Kırmızı soğan, şeker...

Kış aylarında insanların en sık yaşadığı rahatsızlıklarından biri olan öksürüğü, doğal tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırabiliriz. İlaç kullanmak istemiyorsanız ve öksürük hafiften başladıysa, kesinlikle bu tarifi deneyebilirsiniz. Tabii öncelikle doktora gözükmeyi unutmamalısınız.

Dengesiz beslenme, az hareket etmek ve hijyen kurallarına uymamak beraberinde kış hastalıklarını getirebilir. Hastalıklarla beraber gelen öksürükten kurtulmak için ise doğal malzemelerden destek alabilirsiniz. Doğal gıdalardan destek alırken doktor kontrollerini de kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı bal
1 adet kırmızı soğan
1 çay kaşığı esmer şeker

HAZIRLANIŞI

Öncelikle soğanı halka şeklinde doğrayın. Orta boy bir kavanozun içine halkalardan birini koyun. Ardından kavanozdaki soğanın üzerine biraz bal ve 1 çay kaşığı esmer şeker dökün.

Tüm kavanozu doldurana kadar aynı işlemi tekrarlayın. Soğanlı tarif hazır olmak üzere. Kavanozun ağzını iyice kapatın ve kenara koyup bir gece bekletin.

Ertesi sabah kavanozda sıvı bir karışım olacak. Bu sıvı karışım, öksürüğünüzün birkaç gün içinde geçmesini sağlayacak.

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