Öksürüğe meydan okuyan karışım: Ballı soğan

Bal ve soğan, iki şifalı besin kaynağıdır. Antibiyotik özelliği olan bu karışım iyi bir balgam sökücüdür aynı zamanda. Uzun süren öksürüğe karşı etkisini gösterir.

Öksürük sonucu boğazda meydana gelen tahrişi tedavi eden bal, bunun yanı sıra vücutta mikrop önleyici maddelerin üretimini de artırır. Soğan ise vücuttaki bakterilerin temizlenmesine iyi gelir ve solunum yolu sıkıntılarını hafifletir. İyi bir mikrop önleyicidir. Şimdi bu iki malzemeyle harika bir karışım hazırlayacağız. İşte karşınızda öksürüğü kesen ve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şurup.

MALZEMELER

Bir adet kuru soğan

Bir tatlı kaşığı bal

Bir adet limonun suyu

2 bardak su

HAZIRLANIŞI

Soğanın kabuklarını soyun ve 4 parçaya bölün.

2 bardak suda soğanı yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan suyu ocaktan alın ve 5 dakika dinlendirin. Ilımış suyun içine balı ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.

Karışım tamamen soğuduktan sonra cam kavanoza alıp ağzını kapatın.

Karışımdan günce 2 yemek kaşığı içebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza etmelisiniz.



