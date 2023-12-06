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Oktay Derelioğlu, yaşadığı olay sonrası hastanede ilk açıklamayı yaptı! ''Beyin kanaması geçirdim, ölebilirdim de...''

06.12.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de trafikte saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu olayı saniye saniye anlattı. Oktay Derelioğlu, "Eşim yanımda. Olayın akabinde omzum çıktı. Beyin kanaması geçirdim. Ölebilirdim de. Devlet büyüklerimizden bu olay örnek teşkil etsin istiyorum. Gerçekten bu adamlara ağır cezalar almalarını istiyorum. " diye konuştu.

Oktay Derelioğlu, yaşadığı olay sonrası hastanede ilk açıklamayı yaptı! ''Beyin kanaması geçirdim, ölebilirdim de...''

Olay 5 Aralık Salı günü saat 16:30 sıralarında Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer sokakta meydana geldi. İddiaya göre eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun otomobilleriyle ilerliyordu. Bu sırada yolun daralması sonucu başka bir otomobil sürücüsüyle aralarında yol tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban içinde olduğu otomobil ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı.

Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine gelen polis şüphelileri gözaltına alırken, ambulans ekipleri eski futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede Oktay Derelioğlu'nun omzunun çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi. Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Oktay Derelioğlu saldırganların cezalandırılmasını istedi.

"BU KİN BU NEFRET NİYE…"

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Olayı anlatan Oktay Derelioğlu, "İki tane şehir magandası indi arabadan. Bizi darbetmeye başladılar. Tek yönlü yola girmek için sıra bendeydi. Baktım yer vermiyor. Kendimi biraz ileriye attım. Sola doğru geçmesini bekledim. Ondan sonra üstüme kırdı arabayı.. Orada benim kapımı açmaya çalıştı. Tabii biz de kendimizi korumaya, kendimizi müdafaa etmeye çalıştık. Daha sonradan diğer arkadaş indi iki kişi. Hiçbir olay yok. Bu öfke bu kin niye. Eşim yanımda. Olayın akabinde omzum çıktı. Beyin kanaması geçirdim. Ölebilirdim de. Devlet büyüklerimizden bu olay örnek teşkil etsin istiyorum. Gerçekten bu adamlara ağır cezalar almalarını istiyorum. " diye konuştu.

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"YÜZÜNDEKİ O NEFRETİ GÖRMENİZ LAZIMDI"

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Eşi Başak Derelioğlu ise "Elinde bıçak, belinde silah olduğu bir dönemdeyiz maalesef. O yüzden çok şükürler olsun ki Allah bağışladı. Hiçbir tartışma yok. Benim tarafımdan geliyor, içinde kadın olduğunu da görüyor arabada. Ona rağmen diğer yanındaki arkadaş iniyor. Oktay'ın kapısını açıyor. Ve saldırmaya başlıyor. Sanki düşmanı görmüş gibi. Yani o nefret ,yüzündeki o nefreti görmeniz lazımdı. Gerçekten insanlar çok kötü olmuş artık" diye konuştu. (DHA)

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