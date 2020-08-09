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Oktay Kaynarca'nın paylaşımı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman' sorusunu sordurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 09.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, herkesin ilgiyle izlediği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle 165. bölümde sezon finali yapmak zorunda kaldı. Erken sezon finali, seyirciyi bir hayli üzse de müjdeli haber sonunda Oktay Kaynarca'dan geldi.

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman' sorusunu sordurdu!

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile erken bir sezon finali yaptı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz koronavirüs salgını nedeniyle sete ara vermişti. Normalleşmeyle birlikte sete dönmeye karar veren yapımcılar dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

MÜJDEYİ OKTAY KAYNARCA VERDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.
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Oyuncunun bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

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