Oktay Kaynarca'nın paylaşımı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman' sorusunu sordurdu!

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile erken bir sezon finali yaptı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz koronavirüs salgını nedeniyle sete ara vermişti. Normalleşmeyle birlikte sete dönmeye karar veren yapımcılar dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

MÜJDEYİ OKTAY KAYNARCA VERDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.



Oyuncunun bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

