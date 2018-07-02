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Oktay Mahmuti, Galatasaray'la sözleşmesini feshetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Oktay Mahmuti sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı.

Oktay Mahmuti, Galatasaray'la sözleşmesini feshetti

Oktay Mahmuti'nin verilen bütçe doğrultusunda istediği kadroyu kuramadığı için Galatasaray'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak "Oktay Mahmuti Galatasaray'dan ayrılacağını bugün bize bildirdi" açıklamasını yaptı.

Oktay Mahmuti

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Oktay Mahmuti Galatasaray

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