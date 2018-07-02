Oktay Mahmuti, Galatasaray'la sözleşmesini feshetti

Oktay Mahmuti'nin verilen bütçe doğrultusunda istediği kadroyu kuramadığı için Galatasaray'dan ayrıldığı ortaya çıktı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak "Oktay Mahmuti Galatasaray'dan ayrılacağını bugün bize bildirdi" açıklamasını yaptı.
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