OKÜ, yerli üretim batarya sistemleri konusunda akademik merkez olmayı amaçlıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tamamen yerli üretim batarya sistemleri konusunda akademik merkez olmaya hazırlanıyor.

Yüksek lisans öğrencilerine yönelik açılan programda, hidrojen teknolojileri, fosil yakıtlara alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ve tamamen yerli üretim batarya sistemleriyle ilgili bilimsel ve akademik çalışmalar yürütülecek.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA muhabirine, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri Anabilim Dalı'nın fen ve mühendislik bilimleri alanında ortak çalışmaları destekleyen bir program olduğunu söyledi.

Son yıllarda tüm dünyada alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Rektör Uzun, Paris İklim Anlaşması ile bu çalışmaların ülke için de daha önemli hale geldiğini belirtti.

Rektör Uzun, Türkiye'nin "Net Sıfır Emisyon 2053" hedefine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Sürece katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz alternatif enerji çalışmalarına çok ilgi gösteriyor ve yakından takip ediyor. Programın üniversitemiz bünyesinde açılmış olması, yenilenebilir enerji ve mevcut fosil yakıtlı enerji kaynaklarına alternatif, yerli, milli kaynakların üretilmesi ve bunların teknolojik olarak hizmete sunulmasında önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Rektör Uzun, ana bilim dalında sadece bilimsel çalışmaların yürütülmeyeceğini, aynı zamanda, alternatif enerji ve batarya sistemleriyle ilgili ülkenin ihtiyaç duyduğu akademisyen kaynağına da destek olunacağını belirtti.

Buradan yetişecek kişilerin lisansüstü programdan mezun olduğu için diğer üniversitelerde de çalışma imkanına sahip olacağını dile getiren Uzun, "Üniversite olarak zaten yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi ve rüzgar santralleri gibi konularda arkadaşlarımız bazı çalışmalar yürütüyor. İnşallah programdan çok kıymetli sonuçlar alacağız." dedi.

-"OKÜ akademik merkez haline gelecek"

Özellikle tamamen yerli üretim batarya sistemleri üzerine çalışmalar yürütüleceğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Özellikle batarya üretimi, bunun tamamen yerli kaynaklarla üretilmesi konusu üzerinde duruyoruz. Bu bataryaları endüstride değişik alanlarda kullanıyoruz. Elektrikli araçlardan, diğer mobil araçlara kadar bu batarya sistemleri hareketi sağlamaya yarıyor ve dünya artık yeni nesil batarya teknolojilerini kullanıyor. Maalesef şu an bu sistemlerde dışa bağımlı bir durumdayız. Bizim yerli kaynaklarımızı kullanarak bu sistemleri tamamen kendimiz üretmemiz ve bunun yaygınlaşmasını sağlamamız, hem dışarıya bağımlılığımızı azaltacak hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda daha ucuza, daha temiz bir enerji kullanma imkanımız olacak. Konuya böyle bakıldığında hem ülkemiz hem de dünya için bu sistemlerin önemi daha da anlaşılıyor. Bu sistemleri kendi öz kaynaklarımızla üretmemiz konusunda üniversitemizin hem yürütülen ve yürütülecek bilimsel çalışmalarla hem de yetiştirilecek donanımlı akademisyenlerle önemli bir akademik merkez haline geleceğine inanıyorum."

