Okul başarısı için düzenli beslenme olmazsa olmaz

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin tatil boyunca ihmal edilen, kaçamaklar ya da öğün atlamalarla bozulan beslenmesinin tekrar eski düzene kavuşması, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra okul başarısı için de büyük önem taşıyor.

Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, okula dönüş döneminde beslenme düzenine ilişkin çok önemli bilgiler paylaşıyor.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Yaz tatilinde beslenme düzeninde şaşmalar görülebiliyor. Tatil planları, seyahatler gibi dönemlerde bazen aşırıya kaçılabildiği gibi rutin beslenme düzenine oranla öğünler atlanabiliyor. Ancak okul döneminde öğrencilerin, ailelerinde yardımıyla bedensel ve zihinsel gelişimleriyle birlikte okul başarısına da etkileyen sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirmesi gerekiyor.

Bu dönemde ebeveynlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri kahvaltı etmeyi kabul etmeyen çocuklar oluyor. Sabah kahvaltısı, çocukların büyüme ve gelişiminde büyük önem taşıyor. Çünkü akşam yemeği veya sonrasında alınan ara öğün ile kahvaltı yapılan zamana kadar geçen 8-12 saat arasındaki açlık süresi, çocuğun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini kendi vücudundaki depolardan sağlamasına neden oluyor. Bu durum enerji açısından bir soruna yaratmasa bile vitamin ve mineraller ile protein açısından kritik olabiliyor. Bu nedenle büyüme ve gelişme süreciyle okul başarısı açısından uzun bir açlık süresinden sonra mutlaka kahvaltı edilmesi gerekiyor.