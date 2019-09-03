YEMEK

Okul başarısı için düzenli beslenme olmazsa olmaz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, tatilde ihmal edilen beslenme düzeninin okul dönemindeki önemine dikkat çekerek önemli ipuçları paylaşıyor.

Okul başarısı için düzenli beslenme olmazsa olmaz

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin tatil boyunca ihmal edilen, kaçamaklar ya da öğün atlamalarla bozulan beslenmesinin tekrar eski düzene kavuşması, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra okul başarısı için de büyük önem taşıyor.

Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, okula dönüş döneminde beslenme düzenine ilişkin çok önemli bilgiler paylaşıyor.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

iStock-525343659 (15)

Yaz tatilinde beslenme düzeninde şaşmalar görülebiliyor. Tatil planları, seyahatler gibi dönemlerde bazen aşırıya kaçılabildiği gibi rutin beslenme düzenine oranla öğünler atlanabiliyor. Ancak okul döneminde öğrencilerin, ailelerinde yardımıyla bedensel ve zihinsel gelişimleriyle birlikte okul başarısına da etkileyen sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirmesi gerekiyor.

Bu dönemde ebeveynlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri kahvaltı etmeyi kabul etmeyen çocuklar oluyor. Sabah kahvaltısı, çocukların büyüme ve gelişiminde büyük önem taşıyor. Çünkü akşam yemeği veya sonrasında alınan ara öğün ile kahvaltı yapılan zamana kadar geçen 8-12 saat arasındaki açlık süresi, çocuğun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini kendi vücudundaki depolardan sağlamasına neden oluyor. Bu durum enerji açısından bir soruna yaratmasa bile vitamin ve mineraller ile protein açısından kritik olabiliyor. Bu nedenle büyüme ve gelişme süreciyle okul başarısı açısından uzun bir açlık süresinden sonra mutlaka kahvaltı edilmesi gerekiyor.

KAHVALTI OKUL BAŞARISINI ARTIRIYOR

iStock-174826164

Kahvaltıda alınan besinlerin çeşitliliği ve miktarı da son derece önemli… Yeterli ve dengeli beslenmenin her yaş grubunda besin çeşitliliği ve alınan besinlerin miktarı olduğu düşünüldüğünde, özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarımız ve bunların okul başarısının önemi göz önünde tutulduğunda kahvaltı daha da büyük önem kazanıyor. İyi bir kahvaltı çocukların öğrenme sürecini ve beyin gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Kahvaltı yapan çocukların daha başarılı olduğu, derste konsantrasyon sorunu yaşamadıkları için karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebildikleri, okul performanslarının fiziki performans da dahil olmak üzere daha uzun sürdüğü, dolayısıyla daha geç yoruldukları ve kas işlevlerinin daha iyi olduğu biliniyor.

OKULDA YİYORSA MENÜLERİ KONTROL EDİN
Çocuklara ara öğün alışkanlığı kazandırmak da aynı şekilde önemlidir. Ara öğünler için çocuğunuzun hoşuna gidecek taze hazırlanmış bir sandviç, süt, ayran, taze ya da kuru meyve, sebze çubukları gibi alternatifler hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz okulda yemek yiyorsa, verilen menülerin bir diyetisyen tarafından kontrol edilerek düzenlendiğinden emin olmalısınız.

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Bir numaralı kanserojen! Bu malzemelerle aşure yapmayınBir numaralı kanserojen! Bu malzemelerle aşure yapmayın
Rafine şeker ve aşırı karbonhidrat tüketmenin vücudumuza olan 15 olumsuz etkileriRafine şeker ve aşırı karbonhidrat tüketmenin vücudumuza olan 15 olumsuz etkileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk beslenmesi beslenme çantası sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Seren Serengil'den üzücü fotoğraf

Seren Serengil'den üzücü fotoğraf

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Bilinmeyenleri anlattı! Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?

Bilinmeyenleri anlattı! Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?

Tadına bakan hayran kalıyor: Limonlu makarna

Tadına bakan hayran kalıyor: Limonlu makarna

Hollanda, Fransa, Almanya'dan bile almak için geliyorlar!

Hollanda, Fransa, Almanya'dan bile almak için geliyorlar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu tatlıyı yemeyen pişman: İzmir bombası

Bu tatlıyı yemeyen pişman: İzmir bombası

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şerbetçi otu şifa dağıtıyor

Yılda sadece bir kez ekiliyor! Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor

Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın!

Bir numaralı kanserojen! Bu malzemelerle aşure yapmayın

Rafine şeker ve aşırı karbonhidrat tüketmenin vücudumuza olan 15 olumsuz etkileri

Rafine şeker ve aşırı karbonhidrat tüketmenin vücudumuza olan 15 olumsuz etkileri

Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Üçüz kırmızı biber şaşırttı

Üçüz kırmızı biber şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.