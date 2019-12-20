Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, çocukların sağlığının korunması için gelişim süreci boyunca uygun ve doğru gıda tüketiminin çok büyük önem taşıdığını söyledi. Doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Koca, beslenmenin evden okula kadar her alanda davranış biçimine dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

Ankara'da bir okulda şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, bu durumun, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğunu ifade etti. Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek standartlarını tespit çalışmalarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, "Okul Sağlığı Bilim Kurulu” tarafından yürütüldüğünü anlatan Koca, bu çerçevede, 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantin genelgesi yayımlandığını hatırlattı.

Genelgeyle uygun olmayan gıdaların kırmızı listeyle belirlenerek, kantinlerde satışının yasaklandığını belirten Koca, bunlar arasında tüm çikolata türleri, cipsler ve asitli içeceklerin olduğunu bildirdi.