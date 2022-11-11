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Okul çıkışında feci kaza kamerada

11.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta okuldan çıkan bir öğrenci yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Okul çıkışında feci kaza kamerada

Yaralanan öğrenci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan lise öğrencisi Gökhan Uçar’a , yolun karşıdan karşıya geçtiği sırada seyir halindeki 34 DTS 436 plakalı otomobil çarptı.

Gökhan Uçar, çarpmanın etkisiyle kaputun üzerine savrulduktan sonra yere düştü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri çarpan sürücünün ifadesini aldı. Kaza anı da çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza ile ilgili konuşan Osman Genç, “Öğrenci karşıdan karşıya geçiyordu. Bir minibüs yolcu indirecekti. Daha sonra araç öğrenciye çarptı ve çocuk yere düştü. Yaralanan öğrenciyi ambulans gelip aldığında dişleri dökülmüştü. Şu anda durumunu bilmiyorum. O an çok korkmuştum. Kendisi benim sınıf arkadaşım” dedi.

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Esenyurt kaza

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