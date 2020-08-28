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Okul müdürleri Covid 19 için toplandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri toplantısı yapıldı.Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları ele alındı.Toplantıda, korona virüs salgına karşı okul ortamında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler, uzaktan eğitim planlanması, okulum temiz çalışmaları, okulların öğretmen ihtiyaçları, taşımalı eğitim, servis araçlarının uyması gereken hususlar ile resmi yazışmalar gibi konular görüşüldü.İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen toplantıda yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz, 21 Eylül’de okullarına kavuşsun istiyoruz.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri toplantısı yapıldı.
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları ele alındı.
Toplantıda, korona virüs salgına karşı okul ortamında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler, uzaktan eğitim planlanması, okulum temiz çalışmaları, okulların öğretmen ihtiyaçları, taşımalı eğitim, servis araçlarının uyması gereken hususlar ile resmi yazışmalar gibi konular görüşüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen toplantıda yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz, 21 Eylül’de okullarına kavuşsun istiyoruz. Okullarımızda, idareci arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sağlıklı ve başarılı bir dönem olması dileğiyle yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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