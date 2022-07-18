Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS sonucu öğrenen adaylar Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2022 için inceleme yapmaya başladı. Hangi üniversitenin kaç puanla, hangi başarı sıralamasıyla öğrenci aldığını merak eden adaylar, kontenjanları inceleyerek tercih listelerini oluşturmak istiyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise tercih kılavuzunun bu hafta içinde yayınlanacağını, tercihlerin ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Tercihlerini ÖSYM'nin sitesinden yapacak olan adaylar, yeni akademik yılda üniversite öğrencisi olabilmek için Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ile ilgili araştırmaya başladı. Ancak Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2022 listesi henüz açıklanmadı. Bu nedenle tüm üniversitelerdeki Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili inceleme yapmak isteyen adaylar bir önceki yıla ait listeleri inceliyor. İşte geçtiğimiz yıla ait Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları...



