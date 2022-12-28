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Okul önünde zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulma anı kamera

28.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de zabıtanın okul önünde seyyar satıcı tarafından vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde okul önünde tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçmıştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonunda şüpheli şahıs F.K. aynı gün yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs adliyeye sevk edildi. Öte yandan zabıtanın vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, seyyar satıcının okul önünde ki zabıtanın yanına geldiği ve zabıtayı vurma anı görülüyor.

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