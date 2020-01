Okul servis şoförlerine ilkyardım eğitimi

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bir Can Bin Umut Projesi” kapsamında, trafik kazalarında yaşanan yanlış müdahale sonucu meydana gelen ölüm ve sakatlanmaların önüne geçmek amacıyla il genelinde taşımalı eğitim servis şoförlerine ilk yardım eğitimi semineri verilmeye başlandı.

Muğla İlk Yardım Merkezi koordinesinde düzenlenen seminerlerden ilki Milas’ta okul servis şoförlerine verildi. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi Müdürü Ergül Erdoğan tarafından verilen seminere şoförlerin ilgisi yüksekti.

Seminerde, ilk yardıma ihtiyaç duyulan durumlar, yapılması gerekenler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Özellikle, trafik kazalarında yapılabilecek ilk yardım, solunum yollarının kontrolü, şuur kontrolü, kopan organa turnike uygulanması, kanamanın durdurulması, kaza anında yapılacak ilk müdahaleler, kaza anında solunum yollarına kaçan cisimlerin çıkarılma tekniği ve ilk yardımda destek üniteleri hakkında şoförler bilgilendirildi.

Yaklaşık olarak 2 buçuk saat boyunca şoförleri bilgilendiren İlk Yardım Merkezi Müdürü Ergül Erdoğan; çocukların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu, kazalarda doğru ve hızlı ilk yardım uygulamalarının hayat kurtarıcı müdahaleler olduğunu belirtti.

Seminere katılan şoförler ilk yardım konusunda çok fazla Bilgi Sahibi olmadıkları için bir kaza anında ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyerek “burada verilen bildiler çok önemli, insan hayatı birkaç saniye içinde yapılacak doğru müdahale ile kurtulabiliyor. Her vatandaşın bu bilgilere sahip olması gerekir. Ben bu eğitimi bizlere düzenleyen başta İl Milli Eğitim Müdürümüze ve semineri veren Ergül hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Milas’ta başlayan ve Bodrum’da devam eden ilkyardım eğitimi seminerleri İl genelinde devam edecek. ; 8 Ocak’ta Marmaris - Datça, 10 Ocak’ta Menteşe, 13 Ocak’ta Fethiye - Seydikemer, 14 Ocak’ta Dalaman - Ortaca, 15 Ocak’ta Ula - Köyceğiz, 16 Ocak’ta Kavaklıdere -Yatağan ilçelerinde taşımalı eğitim servis şoförlerine ilk yardım eğitimi verilecek.