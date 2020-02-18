YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

2020 eğitim öğretim yılı Bilecik okul sporları yıldızlar Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Bocce sahasında yapılan müsabakalara 8 kız 8 Erkek okul takımı katıldı.

2020 eğitim öğretim yılı Bilecik okul sporları yıldızlar Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Bocce sahasında yapılan müsabakalara 8 kız 8 Erkek okul takımı katıldı. Lig usülü ile gerçekleşen maçlar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyalarını Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir verdi.
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir öğrencilerle öz çekim yaparak kupa ve madalya sevinçlerine ortak oldu. Bölge müsabakalarında hem yıldız kızlarda hemde yıldız erkeklerde Bilecik’i temsil edecek olan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine başarılar diledi. Dereceye giren okul takımları ise şöyle gerçekleşti.
Yıldız Erkeklerde 1. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 2. Gölpazarı Gazimihal Orta Okulu, 3. Bozüyük İçköy Orta Okulu, 4. Bozüyük Saffet Şeker Orta Okulu Yıldız Kızlarda ise 1. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 2. Bozüyük Albay ibrahim Çolak Orta Okulu, 3. Bozüyük İçköy Orta Okulu ve 4. Bozüyük Akpınar Orta Okulu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
13:19
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.