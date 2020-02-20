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Okul Sporları Gençler B Güreş müsabakaları sona erdi

BİLECİK HABERLERİ  | 20.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Müsabakaları turnuvası sona erdi.İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın sonuna gelindi.

Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Müsabakaları turnuvası sona erdi.
İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın sonuna gelindi. Müsabaklar sonucunda serbest ve grekoromen stilde yarışan sporcular kendi stillerinde madalyaya uzanmak için büyük çaba sarf ettiler. Müsabakaların tamamlanması ile dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Şube Müdürü Mustafa Karaca ve antrenörler tarafından takdim edildi. Derece elde eden sporcular 13-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Grup Birinciliği Müsabakalarında Bilecik’i temsil edecek.

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