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Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı

AA AA
07.05.2024 15:12
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Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, Gümüşhane'de başladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 63 ilden binin üzerinde sporcu katıldı.

Aydın Doğan Spor Salonu'nda 5 gün sürecek müsabakalarda sporcular, şampiyon olabilmek için mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, AA muhabirine, 11 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarının yapılacağı organizasyonun yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Adana'dan gelen antrenör Lehize Hilal Benli, 40 kişilik kafileyle şampiyonaya katıldıklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Amasya'dan gelen antrenör Aslı Çolak da sporcuların altyapı eğitimleri için okul sporlarının önemine dikkati çekti.

Organizasyonların sporcu gelişimi için büyük faydası olduğunu ifade eden Çolak, "Buradan güzel derecelerle dönmeyi hedefliyoruz. 20 sporcu ile geldik. Onların da hedefi şampiyonluk." diye konuştu.

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