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Okula giderken pikabın çarptığı çocuk yaralandı

11.09.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da okula giderken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı.

Okula giderken pikabın çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi üzerindeki Forum AVM’nin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki S.B., okula gitmek için arkadaşlarıyla yolun karşı tarafına geçmek istedi. Arkada kalan S.B., 06 BHN 952 plakalı pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.B., yakınları tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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