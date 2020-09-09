Okula gitmek istemeyenlerden veli izni

Milli Eğitim Bakanlığınca 21 Eylül tarihinde okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıfların kademeli olarak açılacağının kamuoyuna duyurulmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz 19 ilçe milli eğitim müdürü, resmi ve özel okul öncesi ve ilkokul müdürleri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve 19 ilçe milli eğitim müdürü ile telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplantıda 21 Eylül öncesi yapılacak hazırlık çalışmaları ile sonrasında yapılacak iş ve işlemler değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda 21 Eylül olarak belirlenen başlangıç tarihinde yüz yüze eğitim öğretime başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusundaki süreç Bakanlığımızca yeniden değerlendirilecek” dedi.

Öğrencilerini okula göndermek istemeyen veliler dilekçe verecek

Yüz yüze eğitimde veli rızası ön planda olacağını belirten Oğuz, Öğrencisini okula göndermek istemeyen velilerimizin dilekçe ile başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda sınıf mevcutları gruplara ayrılarak azaltılacak ve okulda kalış süreleri de en minimum süreye indirilecektir. Servislerde aynı sınıflarda olduğu gibi seyreltilmiş olarak kullanılacak, servislerin kurallar dahilinde taşıma yapıp yapmadıkları emniyet yetkilerince taşıma sürecinde, öğrenci okula geldiği anda okul idarecileri ile öğretmenler tarafından kontrolleri yapılacak. Okullarımızın tamamında maske ve yeterli düzeyde el dezenfektanı bulundurulacak” diye konuştu.

