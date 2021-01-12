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Okula Yeşilay Kulüp Odası kuruldu

12.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulumuzda Yeşilay Kulüp Odası kuruldu.Öğrenciler nezdinde Yeşilay’ın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, Yeşilay mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak, öğrencilerde Yeşilay aidiyetini oluşturmak amacıyla Adıyaman Merkez’de Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulunda “Yeşilay Kulüp Odası” oluşturuldu.Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Hakan Özöncel yaptığı açıklamada, 120 şubesi bulunan Yeşilay’ın 19 şubesinde uygulanma kararı verilen “Benim Kulübüm Yeşilay Kulüp Odası” projesinin uygulandığını dile getirdi.Özöncel, “Projenin ilkokul ve ortaokullarda gerçekleştirilecek bir proje olup, Yeşilay ile tanışan öğrencilerle sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturulması, çocukların kaliteli geçirecekleri vakit sayısının artması, öğrencilerin Yeşilay aidiyeti ve misyonunun kazandırılmış olması hedeflenmekteyiz bu nedenle bizlere yardımcı olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Okul yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulumuzda Yeşilay Kulüp Odası kuruldu.
Öğrenciler nezdinde Yeşilay’ın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, Yeşilay mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak, öğrencilerde Yeşilay aidiyetini oluşturmak amacıyla Adıyaman Merkez’de Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulunda “Yeşilay Kulüp Odası” oluşturuldu.
Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Hakan Özöncel yaptığı açıklamada, 120 şubesi bulunan Yeşilay’ın 19 şubesinde uygulanma kararı verilen “Benim Kulübüm Yeşilay Kulüp Odası” projesinin uygulandığını dile getirdi.
Özöncel, “Projenin ilkokul ve ortaokullarda gerçekleştirilecek bir proje olup, Yeşilay ile tanışan öğrencilerle sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturulması, çocukların kaliteli geçirecekleri vakit sayısının artması, öğrencilerin Yeşilay aidiyeti ve misyonunun kazandırılmış olması hedeflenmekteyiz bu nedenle bizlere yardımcı olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Okul yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kazanım odaklı etkinlikler için Yeşilay İlkokul etkinlik kitapçığı ve gerekli etkinlik materyalleri, çocuk yayınlarından Mavi Kırlangıç aboneliği, çocuk boyama ve okuma kitapları, Yeşilcam karakterine ait yapbozlar, Kelime hazneleri ve ifade yeteneklerini geliştirecek Scrabble, Tabu, Pratikler, düşünme ve strateji geliştirmelerine katkı sunacak Jenga, Satranç, Dama, Mangala gibi zeka oyunlarının ve etkinlik platformlarının yer aldığı bir oda hazırladık” diye konuştu.

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