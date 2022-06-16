YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Okulda Diyabet Programı"nın beşincisi Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi

"Okulda Diyabet Programı"nın beşincisi Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi

16.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulda sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam ve teknoloji konuları da uzman konuklarla tartışıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteği ile yürütülen Okulda Diyabet Programı kapsamında, “Okulda Diyabet Programı İl Toplantıları”nın beşincisi Afyonkarahisar’da düzenlendi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, öğretmenler, tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri başta olmak üzere yaklaşık 600 kişinin katıldığı ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, diyabet teşhisi konmuş çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve okuldaki bakımlarını güçlendirmek için yapılabilecekler, uzman konuşmacılar tarafından ele alındı.

Toplantıda açılış konuşmalarını Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili Prof. Dr. Ayşegül Bükülmez, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Grubu Başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptı.

Okulda Diyabet Programı Koordinatörü ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise çocuklarda diyabet ve okulda diyabet bakımı konusunda önemli bilgiler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şubesi Koordinatörü Gülcan Kılınç, bakanlık olarak “Okulda Diyabet Programı”nın paydaşı olduklarını ve programı kurum olarak desteklediklerini belirterek, tip 1 diyabetli öğrencilerin okullarda bakımı ve desteklenmesi hakkında hazırlanan yönergeyi toplantıda paylaştı.

Okulda sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam ve teknoloji konuları da uzman konuklarla tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, tip 1 diyabetli çocukların sesinden okulda diyabetle yaşamı konu alan bir kısa film gösterimi yapıldı.

12 senedir başarıyla yürütülen Okulda Diyabet Programı ile, tip 1 diyabetin erken tanısına destek olunması hedefi ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul personeli arasında diyabet farkındalığını artırmak, diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlanıyor.

Sağlığa erişim başlığında yürütülen proje sayesinde okullardaki kantin yönetmeliği (şeker oranı yüksek ürünlerin satılması yasaklandı) ve sınav yönetmeliği diyabetli çocuklar lehine değiştirildi. ​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIVB Voleybol Milletler LigiFIVB Voleybol Milletler Ligi
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ettiKütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.