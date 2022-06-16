"Okulda Diyabet Programı"nın beşincisi Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteği ile yürütülen Okulda Diyabet Programı kapsamında, “Okulda Diyabet Programı İl Toplantıları”nın beşincisi Afyonkarahisar’da düzenlendi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, öğretmenler, tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri başta olmak üzere yaklaşık 600 kişinin katıldığı ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, diyabet teşhisi konmuş çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve okuldaki bakımlarını güçlendirmek için yapılabilecekler, uzman konuşmacılar tarafından ele alındı.

Toplantıda açılış konuşmalarını Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili Prof. Dr. Ayşegül Bükülmez, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Grubu Başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptı.

Okulda Diyabet Programı Koordinatörü ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise çocuklarda diyabet ve okulda diyabet bakımı konusunda önemli bilgiler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şubesi Koordinatörü Gülcan Kılınç, bakanlık olarak “Okulda Diyabet Programı”nın paydaşı olduklarını ve programı kurum olarak desteklediklerini belirterek, tip 1 diyabetli öğrencilerin okullarda bakımı ve desteklenmesi hakkında hazırlanan yönergeyi toplantıda paylaştı.

Okulda sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam ve teknoloji konuları da uzman konuklarla tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, tip 1 diyabetli çocukların sesinden okulda diyabetle yaşamı konu alan bir kısa film gösterimi yapıldı.

12 senedir başarıyla yürütülen Okulda Diyabet Programı ile, tip 1 diyabetin erken tanısına destek olunması hedefi ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul personeli arasında diyabet farkındalığını artırmak, diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlanıyor.

Sağlığa erişim başlığında yürütülen proje sayesinde okullardaki kantin yönetmeliği (şeker oranı yüksek ürünlerin satılması yasaklandı) ve sınav yönetmeliği diyabetli çocuklar lehine değiştirildi. ​​​

