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Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar

ERZURUM HABERLERİ  | 24.11.2020 10:20 | Son Güncelleme

Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin olmayışını fırsat bilen Müdür Yardımcısı, okulundaki tamir tadilat ve bahçe düzenini kendi imkanları ile yapıyor.Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından boş olan okulu elden geçiriyor, tamir tadilat bahçe düzeni yapıyorlar.Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, “Malumunuz pandemiden dolayı bir müddet daha eğitime ara verilmiştir bizde bu arayı fırsat bilerek okulumuzun eksiklerini gidermeye çalışıyoruz yüz yüze eğitime her zaman hazır olmak için her gün ilaçlama dahil dezenfekten dahil okulun bahçe düzenlemesi bahçe duvarı demirleri kapı pencere her yeri elden geçiriyoruz.

Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin olmayışını fırsat bilen Müdür Yardımcısı, okulundaki tamir tadilat ve bahçe düzenini kendi imkanları ile yapıyor.
Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından boş olan okulu elden geçiriyor, tamir tadilat bahçe düzeni yapıyorlar.
Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, “Malumunuz pandemiden dolayı bir müddet daha eğitime ara verilmiştir bizde bu arayı fırsat bilerek okulumuzun eksiklerini gidermeye çalışıyoruz yüz yüze eğitime her zaman hazır olmak için her gün ilaçlama dahil dezenfekten dahil okulun bahçe düzenlemesi bahçe duvarı demirleri kapı pencere her yeri elden geçiriyoruz. Yarın yüz yüze eğitim başlayacakmış gibi eksiklerimizi tamamlıyoruz” dedi.
Oltu Teknik Mesleki Anadolu Lisesi metal teknolojisi alan öğretmeni Abdulkadir Taşçı ise, “Pandemi sürecinde diğer okullardan bize gelen talepler doğrultusunda elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gelen yardım talebince okul bahçe duvarı masa sandalye tamiratında arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer Okullarımızın yardım taleplerini karşılamak için hazırız” diye konuştu.

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