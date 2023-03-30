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Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı

30.03.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi bıçaklı saldırıda bir öğrenciyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Ölen öğrencinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'ya geldiği öğrenildi.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Y.B.B, daha önce öğrencisi olduğu Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı.

Bu sırada, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A'ya, "Sen bana küfür etmişsin" diye saldıran öğrenci, "Seni tanımıyorum. Neden küfür edeyim?" diyen Omar A'yı bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Daha sonra uyuşturucu maddenin etkisiyle tamamen kontrolünü yitirdiği iddia edilen saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çoçuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.B.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİNİN CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Keçiören Adli Tıp Kumundaki otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen öğrenci Alperen Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü öğrenildi.

Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "terör estiren saldırganın okul çıkışında önüne gelene saldırarak ilerlediğini", son olarak da kuzeni Alperen'i kalbinden bıçakladığını anlattı.

Demir, "Kahramanmaraş'tan depremden kaçıp gelmişlerdi. Kahramanmaraş'ta evleri orta hasarlı, oturulmayacak durumda. Yaklaşık iki haftadır Ankara'dalar. Daha önce Antalya'ya gitmişlerdi. Okul nedeniyle Ankara'ya geldi. Ankara'da böyle bir şey geldi başımıza. Alperen çok mülayimdi, kimseye dokunmazdı. Okuldan eve, evden okula giderdi. Öyle bir kişiydi." diye konuştu.

Palta'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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