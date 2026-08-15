Okullar açılmadan velilere kötü haber! Servis ücretleri cep yakacak

Velilerden gelen şikayetlere göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde servis işletmecileri belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ediyor.

Bazı okullarda servis hizmetinin yalnızca okul yönetimiyle anlaşmalı tek bir firma tarafından sunulması ise ailelerin alternatif arayışını ve fiyat konusunda pazarlık yapma imkanını ortadan kaldırıyor.

Bu durum, servis ücretleri konusunda velilerin tercih hakkını sınırlandırırken, ailelerin sunulan şartları kabul etmek zorunda kaldıkları yönündeki eleştirileri de artırıyor.

İLK TAKSİT İÇİN NAKİT TALEBİ TARTIŞMA YARATTI

Tartışmaların bir diğer boyutunu ödeme yöntemleri oluşturuyor. Bazı servis firmalarının ilk taksidin nakit olarak ödenmesini istediği, ödemelerin resmi belge düzenlenmeden alındığı ve kayıt işlemlerinin şirket merkezlerinde yüz yüze yapıldığı öne sürülüyor.

Veliler, yaptıkları ödemeler karşılığında çoğu zaman yalnızca imzalı bir kağıt aldıklarını belirtirken, kayıt sürecindeki uygulamaların daha şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğini savunuyor.

SERVİS ÜCRETLERİNDE ZAM DALGASI

Açıklanan yeni tarifeler artışın boyutunu gözler önüne seriyor. Ankara’da servis ücretleri yüzde 25 zamlanırken, 0-3 kilometrelik güzergahın sezonluk ücreti 27 bin 332 liraya yükseldi. Kahramanmaraş’ta yüzde 35’lik artışla aynı mesafenin aylık ücreti 3 bin liraya çıktı.

Diyarbakır’da 0-3 kilometrelik güzergah için aylık ücret 2 bin 200 lira olarak belirlenirken, Kocaeli’de yüzde 35’lik zam sonrası kısa mesafe servis ücreti 3 bin 388 liraya yükseldi. İstanbul’da ise yeni tarifelerin UKOME toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

SERVİSÇİLER VE VELİLER KARŞI KARŞIYA

Servis işletmecileri artan akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri nedeniyle zamların kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Sektör temsilcileri, mevcut tarifelerin maliyet artışlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Veliler ise yükselen maliyetlerin özellikle birden fazla çocuğu okula giden aileler için ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Bazı aileler çocuklarını kendi imkanlarıyla okula ulaştırmayı ya da ortak ulaşım çözümleri geliştirmeyi değerlendirdi.

KORSAN TAŞIMACILIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Eğitim yılının başlamasına kısa süre kala yaşanan belirsizlikler ve ücret tartışmaları sürerken, uzmanlar resmî tarifelere uyulması ve denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi halde yüksek maliyetlerin aileleri kayıt dışı ve denetimsiz ulaşım seçeneklerine yöneltebileceği endişesi dile getiriliyor.

Servis ücretleri artık yalnızca bir ulaşım gideri olmaktan çıkarken, aile bütçesini ve okul tercihlerini doğrudan etkileyen önemli bir eğitim maliyeti haline geliyor.