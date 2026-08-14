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Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin duyurdu: 30 bin kişi alınacak

Okullarda yaşanan saldırılar sonrası yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin artırılması amacıyla bahçe görevlisi unvanı ile 30 bin kişi alacaklarını ifade etti.

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin duyurdu: 30 bin kişi alınacak
Recep Demircan

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda katıldığı canlı yayında konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf mevcutlarının liselerde 16-17, ilkokullarda 24 kişi olduğunu söyledi. Tekin, “2002 yılında 355 bin dersliğimiz varmış. Bunun aşağı yukarı yarısı deprem ya da ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılıp yeniden yapıldı. Şu an 750 bin dersliğimiz var.” dedi.

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin duyurdu: 30 bin kişi alınacak 1

BAKAN TEKİN: "BAHÇE GÖREVLİSİ UNVANI İLE İSTİHDAM EDİLECEKLER"

Bakan Tekin okullarda alınacak önlemler ilgili soruya ise, “Bu konuda psikososyal alınması gereken tedbirler vardı. Onları aldık. Bazı okullarda insan kaynağı dışında tedbirler alınması gerekiyor. Dedektörler, X-ray cihazları veya kamera sistemi gibi onların satın alma süreçlerini yaptık. Bir de İçişleri bakanımızın açıkladığı bizim ‘risk durumuna göre mutlaka insan kaynağı ile desteklenmesi gerekir’ dediğimiz okullarımız var. Bahçe görevlisi unvanı ile istihdamlar yapacağız. Bunu da okulların açılmasına yakın diğer bakanlarımızla birlikte ortak bir basın toplantısıyla yapacağız.” diye konuştu.

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin duyurdu: 30 bin kişi alınacak 2

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yusuf tekin
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