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Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimi!

29.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı Eylül ayının gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Hem veliler ile öğrenciler hem de okul çalışanları tarafından merak edilen 2022-2023 eğitim öğretim takvimi arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada okulların açılacağı tarih hakkında bilgi verildi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? İşte 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimi!

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıl tatilleri ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama ile yeni eğitim dönemi için tarihler belli oldu. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

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Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası uygulanacak. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olarak belirlendi.

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ARA VE YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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