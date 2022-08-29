Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimi!

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıl tatilleri ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama ile yeni eğitim dönemi için tarihler belli oldu. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası uygulanacak. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olarak belirlendi.

ARA VE YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.



