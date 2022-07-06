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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

06.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, yaz tatilinin keyfini çıkaran yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 Haziran tarihinde kapanan okulların ardından, 2022-2023 yılı için planlamalarını yapmak isteyen öğrenciler, 'Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. İşte detaylar.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman biteceği öğrenciler tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Hem tatillerinin keyfini sürmek hem de yeni eğitim ve öğretim yılının planlamasını yapmak isteyen öğrenciler, 'Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorularını internet üzerinden sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılacağı tarihle ilgili bilgi almak isteyen yüz binlerce öğrenci araştırmalarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihi açıkladı. Buna göre; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2023 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları sonrasında 2022-2023 yılı eğitim takvimine göre öğrencilerin sömestr tatili yapacakları tarih de belli oldu. Buna göre; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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