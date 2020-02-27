YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Okullararası Futbol Yıldız ve Küçük Erkekler İl Birinciliği

Okullararası Futbol Yıldız ve Küçük Erkekler İl Birinciliği

ADANA HABERLERİ  | 27.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldız ve Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği” müsabakaları tamamlandı.Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları 1 Nolu Ali Hoşfikirer Stadında gerçekleşirken, Küçük Erkekler Futbol Müsabakaları ise Gündüz Tekin Onay Stadında yapıldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldız ve Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği” müsabakaları tamamlandı.
Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları 1 Nolu Ali Hoşfikirer Stadında gerçekleşirken, Küçük Erkekler Futbol Müsabakaları ise Gündüz Tekin Onay Stadında yapıldı. Yıldız erkeklerde 48, Küçüklerde 41 okuldan sporcular müsabakalara katıldı.
Yıldız Erkeklerde turnuvanın başından beri üstün performans gösteren Ahmet Sapmaz Ortaokulu Adana il birincisi olurken, Küçük Erkeklerde Gazi Ortaokulu birincilik sevinci yaşadı.
Çekişmeli geçen müsabakalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, antrenörler ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle:
Yıldız Erkekler: 1. Ahmet Sapmaz Ortaokulu, 2. Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu, 3. Şehit Metin Malkav Ortaokulu, 4. Yavuzlar Ortaokulu.
Küçük Erkekler: 1. Gazi Ortaokulu (Ceyhan), 2. Buhara Ortaokulu, 3. Şehit Metin Malkav Ortaokulu, 4. Bilge Kağan Ortaokulu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
12:57
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bal Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.