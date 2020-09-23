Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi

Karabük’te Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda istihdam edilecek Yardımcı Hizmetler ve Özel Güvenlik alanlarında istihdam edilecek 524 kişi çekilen kura ile belirlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimine korona virüs tedbirleri kapsamında kimse alınmadı. İŞKUR aracılığıyla okullarda istihdam edilecek adaylar için 3 bin 454 başvuru yapıldı. Karabük ve ilçelerinde yer alan okullarda istihdam edilecek 425’i temizlik görevlisi, 99’u güvenlik görevlisi noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Kura ile belirlenen 524 kişi 1 Ekim itibari ile okullarda Toplum Yararı Program kapsamında çalışmaya başlayacaklar.



