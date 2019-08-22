Okulların açılmasına az bir süre kala velilere 'servis fiyatı' uyarısı!

İstanbul'da 2019 -2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde yaklaşık 20 bin okul taşıtı 9 Eylül'de kontak çevirecek. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren yapılan hazırlıkları anlatan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kazasız ve belasız bir dönem dileyerek birçok okulla anlaşmaların yapıldığını söyledi.

Okul servislerinde olması gerekenleri belirten Öztürk, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul servislerimizde bir yardımcı personel mutlaka olmalı. Çocukların inip binmelerini, seyir halindeyken kemer takmalarına, okula gittiklerine varsa bir okul yetkilisine çocukları teslim etmelerini sağlayacak bir yardımcı personelimiz var. Tabii şoför ve yardımcı personellerden mutlaka sabıka kaydı ve sağlık raporu istiyoruz. Şoförlerimizden bir de psiko- teknik dediğimiz sinirsel muayene yaptırım büyükşehir belediyesinden yol belgesi alıyoruz. Bunlar olmazsa olmazlardandır. Biz aile hekimlerimizin yanı sıra mutlaka uzman dahiliyeciden muayene ve bulaşıcı hastalığın olup olmadığına bakmak için kan testi istiyoruz." diye konuştu.