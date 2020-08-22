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Okullarını yeni döneme hazırlayan öğretmenler heyecanla öğrencilerini bekliyor

BATMAN HABERLERİ  | 22.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde Çilek Anaokulu öğretmenleri, okul bahçesini ve sınıfları çeşitli resimlerle süsleyerek heyecanla okulların açılacağı günü bekliyor.Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile okulların açılacağını, 21 Eylül’de de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirmesinin ardından, geçen yıl Mart ayından bu yana kapalı olan okullarını yeni döneme hazırlayan Sason Çilek Anaokulu öğretmenleri, okulun bahçesini ve sınıflara çeşitli müzik aletleri, hayvan resimleri, çizgi film karakterleri ve oyunlar çizerek öğrencileri beklemeye başladı.

Batman’ın Sason ilçesinde Çilek Anaokulu öğretmenleri, okul bahçesini ve sınıfları çeşitli resimlerle süsleyerek heyecanla okulların açılacağı günü bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile okulların açılacağını, 21 Eylül’de de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirmesinin ardından, geçen yıl Mart ayından bu yana kapalı olan okullarını yeni döneme hazırlayan Sason Çilek Anaokulu öğretmenleri, okulun bahçesini ve sınıflara çeşitli müzik aletleri, hayvan resimleri, çizgi film karakterleri ve oyunlar çizerek öğrencileri beklemeye başladı. Öğrencilerinden uzun süredir uzak kaldıklarını belirten Çilek Anaokulu Müdürü Cihan Arslan, “Okulların yüz yüze açılacağı günü sabırla bekliyoruz. Okulumuzu yeni döneme hem fiziki hem de temizlik konusunda titizlikle hazırladık. Öğretmenlerimizle birlikte okulun bahçesini ve sınıflara yaptığımız çeşitli resimlerle okulumuzu daha sevecen ve daha eğlenceli hale getirdik. Bizler hazırız ve öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

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Batman Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Batman Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Gap Eczanesi
Merkez
Rezan Eczanesi
Merkez
Yeni Derman Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
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