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Okulun bahçesini çilek tarlasına dönüştürdüler

16.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı köyündeki öğrenciler, okullarının tarlaya dönüştürülen bir dekarlık bahçesinde çilek üretiyor - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: - "Temel hedefimiz, öğrencilerimize tüketim toplumundan üretim toplumuna geçme noktasında farkındalık oluşturmak"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Sadaklı Köyü İlk ve Ortaokulundaki çocuklar, tarıma kazandırılan okul bahçesinde çilek yetiştiriciliğini uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik iş birliğinde İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen "Ağrı'dan Çileğe Dokunuş" projesi kapsamında, geçen yıl Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı köyündeki ilk ve ortaokulun bir dekarlık kullanılmayan bahçesi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bostana dönüştürüldü.

Tohumları bu yıl toprakla buluşturan öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ekimden hasadına kadar çilek üretiminin her aşamasını uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

Öğrencilerle ekim etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, il genelinde okulların atıl durumdaki bahçelerini tarıma kazandırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

- "Öğrencilerde üretim farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz"

Kökrek, okulların bahçelerine öğrencilerle biber, domates, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin tohumunu ektiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz, öğrencilerimize tüketim toplumundan üretim toplumuna geçme noktasında farkındalık oluşturmak. Üretilen ürünleri de öğrencilerimizle hasat ediyoruz. Öğrencilerimiz bu ürünleri afiyetle yiyorlar. Üretmek, tüketmek ve tüketimden sonra da komposto makineleriyle kendi organik gübremizi oluşturup Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen projeyle toprakla buluşturuyoruz."

Her okulda farklı ürünler yetiştirmeye devam edeceklerini dile getiren Kökrek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin toprakla iç içe olmalarını sağlamak istiyoruz. Büyüdüklerinde de inşallah ülkemize üretim noktasında katma değer sağlayacaklar. Öğrencilerimiz bu ürünleri üreterek hem ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklar hem de üretimi öğrenerek ülke genelinde farkındalığı yüksek bireyler haline gelecekler. İl genelinde birçok okulumuzda tarımla ilgili faaliyetler yapılıyor. Bütün okullarımızın bahçelerinde atıl durumda bulunan arazilerimiz var. Bu arazileri tarıma elverişli hale getirerek üretim yapıyoruz."

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