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Okurların korona virüs endişeleri sona erdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.12.2020 16:51 | Son Güncelleme

Denizli’de okurların pandemi sürecinde kütüphane kitaplarına karşı endişeleri sona erdi.

Okurların korona virüs endişeleri sona erdi

Denizli’de okurların pandemi sürecinde kütüphane kitaplarına karşı endişeleri sona erdi. Merkez Kütüphanesinde pandemi tedbirleri doğrultusunda kitaplar, ultraviyole ışınları ile sterilize ediliyor.
Pandemi tedbirleri doğrultusunda Adalet Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphane ’ye ultraviyole ışınları yayan cihaz yerleştirildi. Cihaz sayesinde, kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Kitaplar hem vatandaşa verilirken hem de rafa kaldırılırken sterilizasyon cihazına konularak temizleniyor. Ultraviyole ışınları kullanarak ortalama bir dakika içinde kitaplarınızın temizlenmesini sağlayan cihaz aynı anda üç kitabı sterilize edebiliyor. Vatandaşın sağlığını her zaman önemsediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Pandemi sürecinin başından bu yana birçok çalışma gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Virüsün bulaşmasını en aza indirme noktasında Merkez Kütüphanemize ultraviyole ışınları yayan cihaz yerleştirdik. Böylelikle virüsün kitaptan bulaşmasını engelledik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kütüphanemizdeki kitaplardan yararlanabilecekler” dedi.

Okurların korona virüs endişeleri sona erdi

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