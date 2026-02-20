Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran itiraf! "Cehenneme hoş geldiniz dediler ama..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off ilk maçında Kadıköy'de İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup olurken, Nottingham Forest'ın gollerini Murillo, Igor Jesus ve Morgan Gibbs-White kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'in sağ bek oyuncusu Ola Aina'dan maç sonu flaş açıklamalar geldi. Maçın ardından canlı yayın yapan Nijeryalı oyuncu kullanıcıların atmosfer nasıldı sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Nottingham Forest oyuncusu Ola Aina:

"İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'lanet olsun...' dedim... Ama daha çok cennet gibi hissettiriyordu."

İngiliz ekibinde yenik teknik direktör Vitor Pereira ile formasına yeniden kavuşan Njeryalı sağ bek oyuncusu oynadığı futbol ile beğeni topladı. Yıldız oyuncu maçta 4 kere pas arası yaptı ve bu alanda sahanın yıldızı oldu. Aina, ikili mücadelelerde 4'de 3 top kazanırken, hava topunda da %50'lik başarı sağladı.