Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran itiraf! "Cehenneme hoş geldiniz dediler ama..."

Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaştı. Maçtan 3-0'lık skorla mağlup ayrılan sarı-lacivertliler de hüzün hakimken, Nottingham Forest'in sağ bek oyuncusu Ola Aina maçın ardından yaptığı açıklamalarla taraftarları fena kızdırdı...

Ola Aina

Ola Aina

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nottingham Forest
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off ilk maçında Kadıköy'de İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup olurken, Nottingham Forest'ın gollerini Murillo, Igor Jesus ve Morgan Gibbs-White kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'in sağ bek oyuncusu Ola Aina'dan maç sonu flaş açıklamalar geldi. Maçın ardından canlı yayın yapan Nijeryalı oyuncu kullanıcıların atmosfer nasıldı sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Ola Aina dan Fenerbahçelileri kızdıran itiraf! "Cehenneme hoş geldiniz dediler ama..." 1

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Nottingham Forest oyuncusu Ola Aina:

"İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'lanet olsun...' dedim... Ama daha çok cennet gibi hissettiriyordu."

MAÇTAKİ PERFORMANSIYLA GALİBİYETİ GETİRDİ...

Ola Aina dan Fenerbahçelileri kızdıran itiraf! "Cehenneme hoş geldiniz dediler ama..." 2

İngiliz ekibinde yenik teknik direktör Vitor Pereira ile formasına yeniden kavuşan Njeryalı sağ bek oyuncusu oynadığı futbol ile beğeni topladı. Yıldız oyuncu maçta 4 kere pas arası yaptı ve bu alanda sahanın yıldızı oldu. Aina, ikili mücadelelerde 4'de 3 top kazanırken, hava topunda da %50'lik başarı sağladı.

