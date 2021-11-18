Ola Solbakken kimdir? Galatasaray’a transfer olacağı söylenen Ola Solbakken aslen nereli, kaç yaşında?

Ola Solbakken'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Sarı kırmızılı takımın futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forvet Solbakken'i almayı istediği söyleniyor. Peki Ola Solbakken kimdir?

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Sarı kırmızılı takımın son vuruş sıkıntısı yaşadığı biliniyordu. Sezonun ikinci yarısında bu sorununun çözülmesi için planını hazırlandı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne de gözden çıkartıldı. Ligde 12 haftada yalnızca 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'nin yerine arayışlara da başladı ve listede forvet için ilk sıraya Ola Solbakken yazıldı.

Bodo-Glimt forması giymekte olan 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koymuştu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetilmekte.

Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya attığı gollerle adından söz ettiren Solbakken

7 Eylül 1998 yılında Norveç'te doğmuştur. Solbakken, Rosenborg altyapısından yetişmiştir. 2018 yılında Ranheim'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 9 Ocak 2020 ise Bodo Glimt kadrosuna katılmıştır. 1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta 2561 dakika forma giymiştir.



