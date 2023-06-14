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  4. Olanlar oldu, genç yıldız yuvadan uçuyor! Arda Güler'in yeni takımını böyle açıkladılar

Olanlar oldu, genç yıldız yuvadan uçuyor! Arda Güler'in yeni takımını böyle açıkladılar

14.06.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken İtalya'dan gelen haber Sarı-Lacivertli camiayı oldukça üzdü. Haberde, yönetimin bir sezon daha elinde tutmak istediği genç oyuncunun Fransa'nın yolunu tutacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Olanlar oldu, genç yıldız yuvadan uçuyor! Arda Güler'in yeni takımını böyle açıkladılar
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken sezonun en dikkat çeken ismi şüphesiz genç yıldız Arda Güler olmuştu. Henüz 18 yaşındaki başarılı oyuncu, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarırken, milli takıma kadar yükselmiş ve birçok dünya devinin de radarına girmişti.

YUVADAN UÇUYOR

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Birçok taliplisinin olmasına rağmen başarılı oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Güler'den büyük bonservis kazançları beklerken İtalya'dan Sarı-Lacivertli camiayı üzen bir haber geldi.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

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Tuttomercato'nun haberine göre, 18 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain'in bu yaz en büyük hedeflerinden biri olduğu aktarıldı. Öte yandan haberde PSG'nin Arda Güler temaşalara başladığı ve girişimlerini hızlandırdığı da yazılırken, yeteneği ile uluslararası alanda en fazla bilenen "Wonderkid"lerden biri olduğunun altı çizildi.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

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Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler'in adı; Bayern Münih, Borussia Dortmund, Newcastle United, Ajax, Barcelona gibi ekiplerle de anılıyor.


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