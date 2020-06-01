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Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 19:43 | Son Güncelleme

Ata Demirer'in başrolünde oynadığı Olanlar Oldu isimli komedi filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Ege'nin sakin bir kasabasında hayatını tur tekneciliği yaparak kazanan Zafer'in hayatı, tanıştığı bir oyuncuya aşık olmasıyla değişiyor. Peki Olanlar Oldu filmi nerede, hangi şehirde çekildi? İşte Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ın başrollerde oynadığı Olanlar Oldu filmi hakkında bilgiler.

Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu filminn yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlenirken, senaryosunu yazan Ata Demirer ise Döndü ve Zafer isimlerinde iki ayrı karakteri canlandırıyor. Olanlar Oldu filmi 2016 yılı yazında İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta çekildi. Ege'nin turizm merkezlerinden olan ve doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen Sığacık'ta Kaleiçi olarak bilinen yerde de restoran sahneleri çekimleri yapıldı.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?

olanlar

OLANLAR OLDU KONUSU

Olanlar Oldu filminin oyuncu kadrosunda; Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen yer alıyor. Olanlar Oldu filminin Imdb puanı da 6,3'dür.


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