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Olay iddia: Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i tehdit etti

15.09.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır basını Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed için "Galatasaray'la yaptığı olağanüstü başlangıçtan sonra Mısırlı forvet bu kez düşüş yaşıyor ve hocası ona ‘Böyle devam edersen Zamalek'e dönersin' diye tehditte bulunuyor" dedi.

Olay iddia: Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i tehdit etti

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve yedek bekleyen Mostafa Mohamed hakkında Mısır basınında ilginç haber ve yorumlar yer alıyor.

Elbalad.news'ta yer alan bir haberde de Mustafa'nın Zamalek'teki olağanüstü performansından ve Galatasaray'daki müthiş başlangıcından eser kalmadığı belirtildi. Mostafa Mohamed'deki bu düşüşün karşısında teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncuyu, "Böyle devam edersen, Zamalek'e dönersin" diye tehdit ettiği öne sürüldü.

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MİLLİ TAKIM'DA 1 GOLÜ VAR

Yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamayı hayal ettiği, Saint-Etienne'nin kapısından döndükten sonra aynı şeyi bir kez daha Bordeaux konusunda yaşadığı hatırlatılan haberde, "Mostafa Mohamed Galatasaray'da yedek kulübesine hapsedildi ve formsuz. Mısır Milli Takımı'nda da bu sezon tek bir gol atabildi. Terim'in ona yönelik uyarı ve eleştirilerinin ne sonuç vereceğini zaman gösterecek" ifadesine yer verildi.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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