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Olay iddia! Tarkan yeni yıla girerken 15 dk için 3 milyon TL istemiş

05.01.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tarkan 23.45'te sahneyi terk etti ve 00.00'a kadar kalmak için ise ekstra 3 milyon TL istedi. İddialara dair henüz Tarkan'dan açıklama gelmedi.

Olay iddia! Tarkan yeni yıla girerken 15 dk için 3 milyon TL istemiş

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan'ın, 2023'e girmeye dakikalar kala, "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek sahneden indiği iddia edilmişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tarkan'ın yılbaşı konseriyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Yapılan anlaşmanın 22.15 - 23.45 arasında olduğu öğrenildi. Megastar, yeni yılın geri sayımında sahnede olmak istemediğini sözleşmeye ekletti.

Ekran Alıntısı

Otel, Tarkan'ın 15 dakika daha kalıp, 2023'ün geri sayımını dinleyicilerle yapmasını istedi. Tarkan 15 dk için otelden 3 milyon TL daha isteyince anlaşmaya varılamadı.


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