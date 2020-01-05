Olay olan Alişan paylaşımında Hakan Şükür detayı

Alişan hakkında, sosyal medyada gerçek dışı haberler veren bir magazin hesabının "bunlar müslüman değil kafir, zındık, hayasız" paylaşımı olay yarattı. Alişan bu sözleri yalanlasa da sosyal medya kısa sürede çalkalandı. Ünlü şarkıcı UçanKuş TV’de yayınlanan Pazar Magazin programına canlı bağlanıp, sosyal medyada konuşulanlara tepki gösterdi.

Bu sözleri paylaşan bir isim de Firari FETÖ hükümlülerinden eski futbolcu Hakan Şükür imiş. Şükür'ün paylaşımıyla bu yalan haber daha da hızlı yayılmış.

Futbolcu Hakan Şükür, Alişan’ın kendisine ait olmayan bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşıp, “Önce yılbaşı gecesi parası ve itina ile yılbaşı kutla, sonra da bunlar hayasız. Mekke’nin fethi kutlu olsun’ de. Her iki yanında ticaretini yapmak büyük maharet ama arada kalan kitleler ne zaman anlar bilinmez” yorumunda bulunmuş.

Hakan Şükür, paylaşımını kısa süre içinde kaldırsa da olayın fitilini ateşlemiş oldu. Çok takipçili hesap yüzünden bu iddia hızla yayıldı.

Öte yandan Şirin Sever’in konuyla ilgili bugün köşesinde yazdığı yazı da Alişan’ı sinirlendirmişti. Şirin Sever’den özür beklediğini söyleyen Alişan’a yanıt gecikmedi. Şirin Sever sosyal medya üzerinden, “Alişan böyle bir açıklama yapmamış. Ben de yurt dışındaydım, atlamışım. Kötü niyeti yok, özür dilerim kendisinden” sözleriyle Alişan’dan özür diledi.

