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Olay yaratan Çıplak dizisi geri dönüyor

20.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Evrenol imzalı BluTV dizisi Çıplak 2. sezonu ile geri dönüyor. Dizinin ikinci sezonunun posteri yayınlandı.

Olay yaratan Çıplak dizisi geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile çok ses getiren Can Evrenol imzalı BluTV dizisi Çıplak 2. sezonu ile geri dönüyor. Yakın bir tarihte, yine BluTV'de yayınlanacak olan dizinin resmi adı belli oldu ve ilk posteri yayınlandı.

Diziyi Can Evrenol'la birlikte kaleme alan Merve Göntem posteri sosyal medya hesabından paylaştı ve "çok yakında" notunu düştü. İlk sezon, eskortluk yaparak para biriktiren ve amacı Galler'e taşınmak olan Eylül adındaki genç bir kadının hikayesini aktarmıştı. Oldukça ses getiren ve cesur bulunan dizi, başka tartışmalara da yol açmış ama genel anlamda beğeni toplamıştı.

ÇIPLAK 2. SEZON HAKKINDA

İkinci sezonun konusu hakkında henüz bilgi yok ama adının "Çıplak 2: Ölenle Ölünmez" olduğunu paylaşımla öğrendik. Dizinin yönetmen koltuğunda yine Can Evrenol oturuyor ve Evrenol, senaryoyu Merve Göntem'le birlikte yazdı. İkinci sezonun oyuncu kadrosunda Müge Bayramoğlu, Taro Emir, İpek Erdem, Bora Ecer, Selin Dumlugöl, Berçem Koç, Dila Yağcı, Murat Kılıç, Ezgi Çoşkun, Denizhan Akbaba, Feriha Eyüpoğlu ve Nilüfer Açıkalın bulunuyor.

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