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Olay yaratan iddia! ''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''

28.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından futbol yorumcuları değerlendirmelerde bulundu. Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde Jorge Jesus vardı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-lacivertlilerin aldığı bu skor medyada da büyük yankı buldu.

Olay yaratan iddia! ''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''

Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'e uzatmaya giden maçın 114. dakikasında yediği golle 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlerdi...

"PORTEKİZCE BİLMEYEN HİÇBİR OYUNCU TRANSFER EDİLMİYOR"

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Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sosyal medyada gündem olan sözlerle Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrasında damga vurdu.

-Ama 50 tane transfer yapıyorsanız ve hala umut Serdar Dursun ile Arda Güler'se...

-50 tane transfer yapıyorsanız ve hala stoperde Novak ile oyunu bitiriyorsanız...

-50 tane transfer yapıp hala ve hala 1. santraforunuz yoksa...

-50 tane transfer yapıp hala Valencia penaltıcınızsa...

-Portekizce bilmeyen kimseyi transfer etmiyorsanız...

-Trezeguet ve Weghorst'u reddedip, santrafor almayıp, 3 aydır topa vurmayan zaten yeteneksiz bir adam olan Joshua King'i 2 maçta da direkt 11 başlatıyorsanız...

-İrfan çıktığında o bölgede (sağ iç) kesin oynayamayacak olan Emre Mor'u oyuna alıyorsanız...

-Hatta Emre Mor'un, Bruma'nın Fenerbahçe'nin topçusu olmadığını hala anlamadıysanız...

-Orta ikilide sürekli ve baskılı oynayan 2 altı numaradan genç olan İsmai'in sarı kartı olduğu halde; kırmızı görmesi kuvvetle muhtemelken 2. yarıda HEM DE PORTEKİZCE BİLEN Crespo'yu almıyorsanız... Değil Jorge Jesus, Ancelotti olsanız hatalısınız!

DENİZ ÇOBAN (FANATİK): GOL İPTALİ HATALI

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Deniz Çoban, hakem Massimiliano Irrati’nin Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçındaki yönetimini yorumladı:

"Maçın İtalyan hakemi Irrati, geçtiğimiz sezon Frankfurt maçında Fenerbahçe lehine tekrarlanması gereken penaltıyı tekrarlatmayarak kural hatası yapmıştı. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yolculuğu başlarken, temsilcimize çelme takmıştı. Henüz o maçın üzerinden 1 yıl geçmeden, Fenerbahçe’nin bu maçına atanması bence çok doğru değildi. Iratti, bu maçta da üst düzey bir Avrupa hakemi gibi maç yönetemedi. Maçın kaderine direkt etki eden hataları oldu. Faul ve kart standardı hiç yoktu. Fenerbahçe lehine yaptığı iki kritik hata ile temsilcimizin Şampiyonlar Ligi hayalini elinden aldı. Maçın 10. dakikasında Valencia, rakibinden faul yapmadan kazandığı topla ceza sahasına girdi ve yaptığı orta Fenerbahçe’ye golü getirdi. Hakem Irrati, olmayan bir faulü çalarak nizami bir golü iptal etti."


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