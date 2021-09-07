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Olaylı Brezilya - Arjantin maçına soruşturma

07.09.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki ülke federasyonu hakkında da disiplin soruşturması başlattı.

Olaylı Brezilya - Arjantin maçına soruşturma

FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki ülke federasyonu hakkında da disiplin soruşturması başlattı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Arjantin'in maça çıkmama isteği gerekçesiyle karşılaşma askıya alınmıştı.

"OLAYA İLİŞKİN KARAR VERİLECEK"

Hakemlerin maça ilişkin hazırladığı ilk raporun FIFA'ya ulaştığı kaydedilerek, "Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

YASALAR ÇİĞNENDİ Mİ?

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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