OLAYLI MARIBOR FENERBAHÇE MAÇI! Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç durduruldu, taraftarlar çıkarıldı!

Maribor Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlandı. Sarı-lacivertli temsilcimiz Kadıköy’deki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic’in golleriyle 3-1 yenerek kazanmıştı. Bugükü maç Ljudski Stadyumu’nda oynandı. Maribor Fenerbahçe maç sonucu ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Maribor Fenerbahçe maç detayları...

MARIBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maribor Fenerbahçe maçı bugün (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başladı. Maç, 11 bin 671 seyirci kapasiteli Ljudski Stadyumu’nda oynandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında mücadele 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile devam ederken, iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

Fenerbahçe, yaşanan olaylar nedeniyle 30 dakika duran maçta rakibini 3-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

MARIBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.

Maribor Fenerbahçe maçını, Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetti.

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇINDA 11'LER

Maribor 11'i: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Kolar, Pihler, Antolin, Repas, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe 11'i: Altay, Mert, Djiku, Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi

AVRUPA'DA 258. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi.

Bu süreçte 98 kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, 55 maçta eşitlik aldı, 104 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, geride kalan kaşılaşmalarda ise rakip fileleri 338 kez havalandırdı. Kalesinde ise 368 gol gördü.



