Olcan Adın Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Olcan Adın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız günkü sevinç, bizi desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız. Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.
2016-2017 sezonu devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a transfer olan Olcan Adın, bu sezon yeşil-siyahlı formayla çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetmişti.
Yeşil-siyahlı ekipte Soner Aydoğdu Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
Teknik direktör Okan Buruk'la da görüşmeler devam ediyor.
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