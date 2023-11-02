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Öldü olarak biliniyordu! Yeşilçam yıldızı Meral Kurtuluş'un yaşadığı ortaya çıktı! Son hali yürek dağladı

02.11.2023 22:09 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam yıldızları dönem dönem gündem olmaya devam ediyor. Siyah beyaz filmlerin aranan yıldızlarından olan Meral Kurtuluş da bu isimler arasında yerini aldı. Yeşilçam'ın meşhur uşağı Cevat Kurtuluş'un eşi Meral Kurtuluş'un vefat ettiği sanılıyordu. Duayen oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı.

Öldü olarak biliniyordu! Yeşilçam yıldızı Meral Kurtuluş'un yaşadığı ortaya çıktı! Son hali yürek dağladı

Türk sinemasının önemli yüzlerinden Meral Kurtuluş'un 2008 yılında vefat ettiği biliniyordu. Fakat gerçek farklı çıktı. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun sevenlerine seslendiği videodaki son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

ÖLDÜĞÜ SANILIYORDU!

Kendisi gibi oyuncu olan ve siyah beyaz filmlerin bilinen yüzlerinden biri olan Cevat Kurtuluş'un eşi MEral Kurtuluş, 2008 yılında vefat haberleri ile gündeme gelmişti.

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Çok uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşayan duayen sanatçının yaşadığı ortaya çıktı.

Oldukça yaşlanan ve değişen Kurtuluş'un son hali ise görenleri epey üzdü.

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Paylaşılan bir videoda 'Beni öldü biliyorlar ama ben yaşıyorum. Beni unuttular' diyen Meral Kurtuluş hatırlanmak istediğini belirtiyor.

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YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI, SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI!

Usta oyuncunun değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor. Kurtuluş'un son hali için kullanıcılardan 'Meral hanım öldünüz sanıyorduk', 'Vefasızlık çok kötü', 'Meral hanıma sahip çıkalım', 'Nasıl değişmişsiniz' gibi yorumlar geliyor.

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1935 Kosova doğumlu olan Meral Kurtuluş, 1950 de Türkiye'ye yerleşmiş, 1959'da cevat kurtuluş ile evlenmiştir.

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1960'da bilinen ilk filmi ayşecik ile (polis ahmet'in karısı) sinemada görünmeye başlamış, 100 kadar filmde yan oyuncu olarak rol almıştır.

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İnternet sayfalarında 2008 yılında vefat ettiği yazsa da usta oyuncu Meral Kurtuluş hala hayattadır.

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